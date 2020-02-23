شكرا لقرائتكم عادل مصطفى: الأهلي سيتأثر بغياب كهربا لنهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عادل مصطفى لاعب الأهلي السابق أن المارد الأحمر بالطبع سيتأثر بغياب كهربا لنهاية الموسم عقب إعلان لجنة الإنظباط بالقرارات الخاصة بمباراة السوبر المصري بالإمارات.

وأضاف لاعب الاهلي أن كهربا يمتلك الكثير من القوة البدنية والمهارية ، وغيابه بالطبع سيكون له تأثير على القلعة الحمراء خاصة بعد مشاركته في آخر مباريات الدوري وقدم مردود جيد .

وأكمل أن هذا القرار سيكون له تأثير على مستقبل كهربا مع الأهلي بسبب خسارة السوبر والأحدث التي حدثت في المباراة وبعدها .