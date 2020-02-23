شكرا لقرائتكم بيراميدز يفاوض وليد سليمان واللاعب يرفض ويتمسك بالأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات جدية مع وليد سليمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لضم اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم. وتابع عمر ربيع ياسين عبر برنامجه أن وليد سليمان رفض عرض بيراميدز رغم الإغراءات المادية وفضل الاستمرار داخل النادي الأهلي.

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