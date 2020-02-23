شكرا لقرائتكم هل يلعب الزمالك بالشباب أمام الأهلي في القمة ؟.. هاني زادة يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هاني زادة،عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة لعب نادي الزمالك بالشباب خلال لقاء الأهلي المقرر لها يوم الإثنين المقبل بعد رفض اتحاد الكرة تأجيل المباراة.

وقال زادة في تصريحات تلفزيونية: "هذا القرار لم يحسم بعد حتى الآن، والقرار يرجع فقط للجهاز الفني بقيادة كارتيرون ولا دخل لمجلس الإدارة"

قررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة، إيقاف رئيس نادى الزمالك 3 مباريات وحرمانه من أى نشاط رياضى طوال تلك المدة. وأصدرت اللجنة بيانا اليوم، السبت، باجتماعها الأخير، الخاص بمناقشة أحداث مباراة السوبر المصرى فى الإمارات بين الأهلى والزمالك، شمل 7 قرارات عقابية تجاه الناديين، جاءت كالتالى.. قررت لجنة الانضباط والأخلاق على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة: Advertisements

1- إيقاف محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم. 1- إيقاف محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم. 2- إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.3- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه. 4- إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايى لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.5- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه. 6 - منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في نشاط كروى 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه. وانتهى منذ قليل اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، والتى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح. ينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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