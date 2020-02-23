شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط تقرر تغريم ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

وأقامت لجنة الانضباط اليوم اجتماعًا مطولاً منذ الصباح الباكر ناقشت خلاله الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والتي أقيمت بملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري أثر فوزه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي .

وينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك بعد غداً الأثنين فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بينما سيلتقي الزمالك ضد الأهلي ثم الترجي التونسي في نفس الفترة بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.