شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط تقرر تغريم ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.
وأقامت لجنة الانضباط اليوم اجتماعًا مطولاً منذ الصباح الباكر ناقشت خلاله الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والتي أقيمت بملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري أثر فوزه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي .
وينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك بعد غداً الأثنين فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.
بينما سيلتقي الزمالك ضد الأهلي ثم الترجي التونسي في نفس الفترة بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الانضباط تقرر تغريم ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.