شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط: إيقاف مرتضى منصور 3 مباريات عن ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ثلاث مباريات عن ممارسة وحضور أي نشاط كروى.

جاذ ذلك لما بدر منه من تصريحات مسيئة تجاه المنافسين واتحاد الكرة المصري.

وأقامت لجنة الانضباط اليوم اجتماعًا مطولاً منذ الصباح الباكر ناقشت خلاله الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والتي أقيمت بملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

Advertisements

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري أثر فوزه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي .

وينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك بعد غداً الأثنين فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بينما سيلتقي الزمالك ضد الأهلي ثم الترجي التونسي في نفس الفترة بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.