جزائية بولغار تحرم ميلان الفوز على فيورنتينا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق فيورنتينا تعادلاً ثميناً مع ضيفه ميلان، 1 - 1، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري أ".
وعلى ملعب أرتيميو فرانكي تقدم المهاجم الكرواتي الدولي أنتي ريبيتش بهدف لميلان في الدقيقة 56 وبعدها بست دقائق تعرض هنريك دالبرت لاعب فيورنتينا للطرد. لكن رغم النقص العددي سجل فيورنتينا هدف التعادل عبر ضربة جزاء نفذها ايريك بولغار قبل خمس دقائق من النهاية.
ورفع ميلان رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع مقابل 29 نقطة لفيورنتينا في المركز الثالث عشر.
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