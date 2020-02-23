مرتضى منصور: شيكابالا تعرض للتنمر وطلبت عدم مشاركته في السوبر.. وقيادات الإخوان الهاربة بقطر وتركيا هي من أشعلت الفتنة

أقر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بخطأ ثنائي الفريق شيكابالا وعبداللله جمعة بتوجههما إلى جمهور الأهلي في مباراة السوبر المصري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج “على مسؤوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”: “شيكابالا تعرض للتنمر في مباراة السوبر، ولكنه أخطأ بالتوجه إلى جماهير الأهلي للاحتفال بصحبة عبدالله جمعة”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".



وأضاف: “فايلر أخطأ بنزول محمود كهربا، بغض النظر أن تواجده كان في مصلحة فريقه من عدمها لأن اللقاء كان يسير بشكل جيد حتى ظهر على أرضية الملعب”.

قال رئيس نادي الزمالك، أحمد زاهر إداري الزمالك تم إيقافه سابقًا ولا أحد لديه يخرج عن النص، مشيرًا إلى قيادات الإخوان الهاربة بقطر وتركيا هي من تشعل الفتنة خلال المباريات ومباراة السوبر الأخيرة.

وأضاف منصور، خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدي البلد”، تقدمت ببلاغات للنائب ضد بعض الإعلاميين بمصر وتركيا وقطر يبثون الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك.

وتابع رئيس النادى، أن النائب العام أحال البلاغات لنيابة أمن الدولة العليا بعد التأكد من جديتها وتقديم الأدلة على التجسس والتخابر، وأن الخلية التى تقود الحرب ضدي تدار من ماليزيا.

وفي وقت سابق، قال مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه يرفض خوض مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري يوم 24 فبراير الجاري، مشيراً إلى أن مشاركة محمود كهربا في المباراة كانت سيئة، قائلا:”كهرباء وشه نحس بمجرد نزول الملعب اتقلب”.

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وأضاف رئيس نادي الزمالك في مداخلة هاتفية لقناة النادي: ”وشه نحس الأهلى خسرنا السوبر لما كان معانا على نفس الملعب في ستاد محمد بن زايد وفعل ذلك أيضا مع الأهلى”، مشيراً إلي أنه يرفض خوض المباراة في ظل رغبته في تحقيق الأهلي للفوز على صنداونز الجنوب أفريقي.

وفاز الزمالك بالسوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وعقب انتهاء المباراة، توجه قائد نادي الزمالك محمود عبدالرازق “شيكابالا”، أشار بحركة غير أخلاقية لجماهير الأهلي عقب مباراة السوبر المصري لكرة القدم.

وفور انتهاء المباراة الذي فاز فيه الزمالك، انطلق شيكابالا فرحًا على أرضية الملعب قبل أن يقوم بحركات غير أخلاقية لجماهير الأهلي المتواجدة في مدربجات اللقاء.