شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور: سيهزم الأهلى وسيهزم الزمالك إنها الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، رسالة لجمهور النادي الأهلي والزمالك، على خلفية الأزمة التي حدثت في مباراة السوبر الأخيرة بين القطبين، ونشر تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلاً "انتبهوا لتجار الفتن لم يستطيعوا في السياسة والاقتصاد ولم ولن يستطيعوا في الرياضة، جمهور الزمالك والأهلي هم أبناء مصر وأذكى من أن يتم استخدامهم سيهزم الأهلي وسيهزم الزمالك إنها الرياضة، وليكن المكسب الحقيقي هو تقبلنا واحترامنا للمنافسة الشريفة مبروك للزمالك وهاردلك للأهلي".



تغريدة احمد مرتضي منصور وكان قد قال أحمد مرتضى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عقب التتويج بالسوبر المصرى، أن لاعبيه يستحقون الشكر، مشددًا على أنهم حصلوا على بطولة من نادى قوى ومنافس كبير، قائلاً: "هاردلك لجماهير الأهلى ولاعبيه، لاعبى الزمالك اجتهدوا ونالوا بطولة أمام منافس قوى". Advertisements وأشار عضو الزمالك إلى أن التتويج بالسوبر المصرى يُعد البطولة الـ11 الذى يتوج بها مع القلعة البيضاء، قائلاً: "هذا رزق ربنا يدمها نعمة" خاصة أن بطولة السوبر المصرى اليوم تأتى الثانية التى يحصل عليها الزمالك أمام الأهلى على نفس الملعب بستاد محمد بن زايد بأبو ظبى، بعد التتويج بالسوبر المصرى فى القمة التى جمعت القطبين على نفس الملعب عام 2017.

ويشار إلى أن الزمالك توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقد أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر على حساب الأهلى رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الأفريقى، وقال كارتيرون: "الأهلى كان له أفضلية بسبب حصوله على فترة راحة أطول، لكن لاعبى الزمالك تغلبوا على كل الصعوبات ونجحوا فى حسم مباراة القمة أمام الأهلى"، وأضاف كارتيرون، أن الروح القتالية هى سر الفوز على الأهلى، مبديًا رغبته فى تأجيل مباراة القمة، معلقًا: "الأهلى والزمالك لا يفوزا بدورى الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلى".