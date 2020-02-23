أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 2 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، رسميا الليتواني ماسيكا حكمًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

رسميا .. الليتواني ماسيكا حكمًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

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أعلن جمال الغندوررئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم الحكام الليتواني الذي سيدير مباراة الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز .