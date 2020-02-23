أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 2 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، رسميا الليتواني ماسيكا حكمًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك
رسميا .. الليتواني ماسيكا حكمًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك
أعلن جمال الغندوررئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم الحكام الليتواني الذي سيدير مباراة الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز .
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