7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 2 / 2020 فى مقدمتها ،

أعلن جمال الغندوررئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم الحكام الليتواني الذي سيدير مباراة الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز .

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