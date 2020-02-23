شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ هداية ملاك بالتأهل لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبة منتخب مصر للتايكوندو هداية ملاك ، بعد تأهلها لأولمبياد طوكيو، وذلك بعد تغلبها على بطلة كينيا في بطولة أفريقيا المقامة حاليا بالمغرب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بالبطلة المصرية، أعرب خلاله وزير الرياضة عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز المتوقع من لاعبة بذلت جهدا كبيرا من أجل التربع على عرش لعبة التايكوندو.

وأكد وزير الرياضة أنه يوفر كامل الدعم لكل لاعبي مصر المؤهلين لأولمبياد طوكيو من أجل تحقيق إنجازات وأرقام وميداليات تضاف للرياضة المصرية.

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كما تواصل صبحي، مع عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، مقدما له التهنئة على تأهل اللاعبة هداية ملاك، مشيرا الى ان هذا الإنجاز سوف يكون له عظيم الأثر في توسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية للعبة التايكوندو في مصر، لافتًا الي تقديم كل أنواع الدعم للاتحاد من اجل خلق عناصر ومواهب جديدة تكون نواة لمنتخب مصر في التايكوندو خلال المرحلة المقبلة.

ونجحت هداية ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، في قطع تأشيرة التأهل لأوليمبياد طوكيو، بعد الفوز على منافستها الكينية خلال نصف نهائي التصفيات الأفريقية المؤهلة للأوليمبياد، والتي تستضيف فعالياتها المغرب حتى غد الأحد.