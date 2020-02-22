لهذا السبب تعثرت صفقة ضم غاريث بيل إلى ناد صيني

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مطالب ريال مدريد المالية حالت دون انتقال بيل إلى جيانغسو

قال مدرب نادي جيانغسو سونينغ الصيني، كوزمين أولاريو، إن إصرار ريال مدريد في اللحظة الأخيرة على دفع رسوم انتقال، أنهى آمال فريقه المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم في الحصول على خدمات الجناح الويلزي غاريث بيل.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية كانت كثير من الدلائل تشير إلى قرب انتقال غاريث بيل، البالغ من العمر 30 عاما، إلى صفوف جيانغسو بعد تراجع ظهوره في التشكيلة الأساسية مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

غير أن الصفقة فشلت بعد إصرار النادي الملكي الإسباني على أن يدفع النادي الصيني رسوم انتقال رغم موافقته في البداية على رحيله في صفقة انتقال حر.

وقال أولاريو لصحيفة "ذا ناشيونال" في دبي، حيث يستعد فريقه للموسم الجديد للدوري الصيني الممتاز: "إتمام الصفقة كان وشيكا.. اتفق النادي مع مدير أعماله وكان مدير أعماله هناك. اتفقنا نحن مع ريال مدريد. وفي الشهر الأخير لا أعرف ما الذي حدث هناك. خسر الفريق الإسباني بعض المباريات الودية بنتيجة كبيرة وغير ريال رأيه".

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وأضاف أولاريو: "في البداية قال (ريال مدريد) إنه سيستغني عنه وسيتعين علينا دفع راتبه، ثم فجأة قال.. لا عليكم دفع رسوم انتقال"، مشيرا إلى أن الصفقة أنجزت بنسبة 90 في المئة مساء ذلك اليوم تقريبا، غير أن الأمور تغيرت بالكامل صباح اليوم التالي من جانب ريال مدريد.

وأوضح مدرب نادي جيانغسو سونينغ "وكانت الرسوم والراتب تتجاوز ميزانيتنا قليلا ولذا فقد بحثنا عن لاعب بديل"، وفقا لرويترز.

وبحسب اللوائح بالدوري الصيني الممتاز، التي بدء تطبيقها منذ مطلع العام 2018، فإن الصفقة كانت ستكلف النادي الصيني كثيرا، نظرا لأن راتب بيل يبلغ 15 مليون يورو سنويا إذا ما أصر ريال على مبلغ انتقال.

يشار إلى أن نادي جيانغسو احتل، المركز الرابع في الدوري الصيني الموسم الماضي، بينما تأجلت بداية الموسم الجديد إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.