شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أعلنت قبل السوبر عدم خوض «القمة».. ومن مصلحتنا مواجهة الأهلي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن فريقه مستعد لمواجهة الأهلي في أي وقت، مشيرا إلى أن خصمه يعيش حاليا حالة من الإحباط بعد خسارة السوبر المصري قبل أيام.

وقال منصور، في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد: «من مصلحة الزمالك مواجهة الأهلي غدًا فالفريق الأحمر محبط ورمضان مصاب وكهربا موقوف».

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وأضاف: «أعلنت قبل مواجهة السوبر أنه لن يخوض مواجهة القمة المقبلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل».

وتابع: «مستعد لخوض مواجهة القمة بعد 24 ساعة من عودة الأهلي والزمالك من مواجهاتهما الأفريقية ضد صن داونز والترجي التونسي».

وأوضح رئيس الزمالك أن فريقه يعيش حاليا فترة إرهاق بسبب ضغط المباريات المحلية والأفريقية، ولذلك فالأولوية هي التركيز على مواجهة الفريق المقبلة أمام الترجي التونسي.

وأكمل: «مش مستغنى عن ولادي في فريق الزمالك وعندي مباراة مهمة بعد أيام والفريق يحتاج للراحة بعد مواجهتي السوبر الأفريقي والمصري».