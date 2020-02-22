شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر×مان سيتي: البديل جيسوس ينقذ الـ«سيتيزن» من لعنة إهدار ركلات الجزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع مانشستر سيتي انتصارًا صعبًا خارج قواعده، بعد أن تغلب على ليستر سيتي بنتيجة 1-0 في مباراة ضمن مباريات الجولة 27 من البريميرليج.

وعزز مانشستر سيتي موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي باحتلاله المركز الثاني برصيد 57 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن ليستر، ملاحقه على هذا المركز.

وتلقى ليستر سيتي هزيمته الثالثة خلال أخر 6 جولات في الدوري، محققًا انتصار وحيد فقط، في أسوأ سلسلة نتائج لفريق الثعالب في الدوري هذا الموسم.

ولعب البديل البرازيلي، جابرييل جيسوس، دور البطولة في فوز فريقه بالمباراة، فسجل بعد دقيقتين فقط من دخوله الملعب كبديل، مسجلًا هدف المباراة الوحيد قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

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ورفع جيسوس رصيده التهديفي بالتخصص ضد ليستر سيتي إلى 4 أهداف في 5 مباريات لعبها ضد الثعالب، وهو ثاني أفضل رصيد له ضد خصم واحد خلال مسيرته في البريميرليج (سجل 7 ضد إيفرتون).

وأصبح جيسوس هو ثالث لاعب من مانشستر سيتي يسجل 10 أهداف أو أكثر في الدوري هذا الموسم، بعد سيرخيو أجويرو (16) ورحيم سترلينج (11).

وشهدت المباراة إهدار المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لركلة جزاء تصدى لها الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، الذي تصدى لرابع ركلة جزاء خلال مسيرته في البريميرليج، وهو الرقم الذي يفوق رقم والده، الأسطورة بيتر شمايكل (تصدى لـ 3).

وأهدر أجويرو أول ركلة جزاء له في الدوري هذا الموسم، والأولى في البريميرليج منذ عام 2016، مهدرًا 5 ركلات جزاء من أصل 31 ركلة سددها في المسابقة.

وأظهرت الاحصائيات أن ركلة جزاء أجويرو الضائعة هي رابع ركلة يهدرها مانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم من 7 محاولات، وهو أعلى رقم إضاعة ركلات جزاء من جانب فريق هذا الموسم مناصفة مع جاره وغريمه التقليدي، مانشستر يونايتد (أهدروا 4 من 8 ركلات جزاء في الدوري هذا الموسم).

وأصبح أجويرو هو رابع لاعب يهدر ركلة جزاء من مانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم بعد رحيم سترلينج (ضد وولفرهامبتون)، جابرييل جيسوس (ضد شيفيلد يونايتد) وإيلكاي جوندوجان (ضد توتنهام)، مع إهدار نادي مانشستر سيتي لجميع هذه الركلات خلال أخر 4 ركلات جزاء للفريق في الدوري هذا الموسم.