شكرا لقرائتكم خبر عن المستكاوي: لو اقتصرت عقوبات السوبر على إيقاف بعض المباريات «هقطع شرايين إيدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسن المستكاوى، الناقد الرياضى، إن كل من شارك في الجريمة غير الأخلاقية من لاعبي الأهلى والزمالك في مباراة السوبر المصرى بالإمارات، لابد من توقيع أقصى عقاب عليهم، ويعد سلوك بلطجة وإهانة كاملة للمجتمع المصرى وغير مقبولة على الإطلاق، لافتا إلى أنه لو اقتصرت العقوبات على إيقاف بعض المباريات «هقطع شرايين إيدى».

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وأضاف المستكاوى، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، عبر برنامجه «كل يوم»، المذاع على قناة «on e»، أن نزول كهربا في المباراة أحدث ضجة كبيرة داخل الملعب واستياء لاعبي الزمالك، مضيفا أن التوتر أحد أسباب اندلاع الشرارة بعد المباراة، مؤكدًا أن الكرة بما لها من شعبية كبيرة لابد للمواطن أن يفهم أنها مسألة خطيرة جدًا، عن أي مجال آخر.

وتابع حسن المستكاوي أن الأهلى والزمالك عبارة عن قبيلتين كبيرتين ولهما تأثير خطير على الشباب ولابد من التنظيم، مؤكدا أنه لابد من توقيع عقوبة قاسية جدا على لاعبي الزمالك والأهلى، حتى يكونوا عبرة لمن يفكر بأن يقوم بأى فوضى مرة أخرى.

وأوضح المستكاوي أن هناك بعض اللاعبين يستحقون الشطب بسبب ما بدر منهم في مباراة السوبر، ولابد من صدور قرارات رادعة جدا قبل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.