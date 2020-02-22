شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الأهلي أخطأ بالتعاقد مع «كهربا».. وقناة أبوظبي أهانت الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، إن نظيره في الأهلي محمود الخطيب أخطأ بالتعاقد مع محمود عبدالمنعم «كهربا»، قائلًا إن وليد سليمان هو من اعتدى على لاعب الزمالك إمام عاشور.

وقال مرتضى منصور، في تصريحاته لقناة «صدى البلد» الفضائية: «الأهلي أخطأ هو ومحمود الخطيب لأنه عندما هرب عصام الحضري منعه من دخول النادي، وبعد ذلك وافق على التعاقد مع كهربا بالرغم من أنه هرب من ناديه وعقده ممتد لثلاث سنوات».

وأضاف: «المباراة كانت تسير بشكل جيد حتى شارك كهربا في المباراة واعتدى على طارق حامد، لتتحول المباراة بعد تلك الواقعة».

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وتابع: «خطأ فايلر هو قيامه بإشراك كهربا في المباراة، ومن بعد ذلك حصل لاعبو الزمالك على طاقة إيجابية».

ونفى أن يكون إمام عاشور قام بالاعتداء على وليد سليمان بالرغم من المقاطع المنتشرة عبر الإنترنت، قائلًا: «وليد سليمان اعتدى على لاعب الزمالك في رأسه».

وأكمل: «قناة أبوظبي أهانت نادي الزمالك خلال تغطيتها لمباراة السوبر المصري، ومعلقو المباراة كانوا مؤيدين للنادي الأهلي».

وأضاف: «أحترم خالد الدرندلي جدًا وهو شخصية محترمة ومهذبة، لكن غريب ما فعله عند توزيع الميداليات وقام بمعانقة كارتيرون وتقبيله في الوقت الذي اكتفى بمصافحة لاعبي الزمالك فقط في حين لما كنت أنا موجود كنت بسلم على لاعبي الأهلي وقبّلتهم».