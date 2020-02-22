شكرا لقرائتكم خبر عن نور حسين تلحق بهداية ملاك وتتأهل لأوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهلت نور حسين، لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو، إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، بعد فوزها في مباراة نصف النهائي على لاعبة تونس شيماء تومي بنتيجة ١٤-٤ في التصفيات الإفريقية للتايكوندو المؤهلة للأوليمبياد والمقامة حاليا في مدينة الرباط المغربية.
وبعد فوزها في نصف النهائي حجزت نور البطاقة الأوليمبية حيث يتأهل أول لاعبين في كل وزن إلى دورة الألعاب الأوليمبية.
وصعدت نور لنصف النهائي بعد فوزها في مباراة دور الثمانية على لاعبة بوروندي إيدا كيفين باما بنتيجة 9-0.
وتخوض مصر منافسات البطولة بأربعة لاعبين (لاعبان ولاعبتان)، اللاعبان هما: عبدالرحمن وائل في منافسات وزن -68 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم، واللاعبتان هما: نور حسين في منافسات وزن -49 كجم، وهداية ملاك في منافسات وزن -67 كجم.
ويقود المنتخب المصري المدير الفني المكسيكي أوسكار سالازار والمدربان أسامة السيد ومحمد مجدي.
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