شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: انتبهوا لتجار الفتن.. المكسب الحقيقي هو احترامنا للمنافسة الشريفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير الأهلي والزمالك، يحذرهم خلالها من انتشار الفتنة بين جماهير الناديين بعد الأحداث التي شهدها لقاء السوبر الذي جمع الفريقين، الخميس الماضي.

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره الأهلي، بنتيجة 4-3 بضربات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات، والتي شهدت اشتباكات بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء اللقاء.

وكتب أحمد مرتضى، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «انتبهوا لتجار الفتن لم يستطيعوا في السياسة والاقتصاد، ولم ولن يستطيعوا في الرياضة، جمهور #الزمالك و#الأهلي هم أبناء #مصر، وأذكى من أن يتم استخدامهم.. سيهزم الأهلي وسيهزم الزمالك، إنها الرياضة وليكن المكسب الحقيقي هو تقبلنا واحترامنا للمنافسة الشريفة.. مبروك للزمالك وهاردلك للأهلي».