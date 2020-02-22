شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020 حقق فريق يوفنتوس فوز مهم وثمين اليوم على فريق سبال متذيل جدول الترتيب، بثنائية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري الإيطالي.

Advertisements وتقدم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الدقيقة 39 من زمن المباراة بينما سجل الهدف الثانى ارون رامزى فى الدقيقة 60 وفى الدقيقة 69 سجل اندريا بيتانيا هدف تقليص الفارق. ترتيب الدوري الإيطالي عقب فوز يوفنتوس على سبال :- يوفنتوس 60 نقطة لاتسيو 56 نقطة إنتر ميلان 54 نقطة اتالانتا 45 نقطة روما 39 نقطة نابولي 36 نقطة هيلاس فيرونا 35 نقطة بارما 35 نقطة ميلان 35 نقطة بولونيا 34 نقطة كالياري 32 نقطة ساسولو 29 نقطة فيورنتينا 28 نقطة تورينو 27 نقطة أودينيزي 27 نقطة ليتشي 25 نقطة سامبدوريا 23 نقطة جنوا 22 نقطة بريشيا 16 نقطة سبال 15 نقطة

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