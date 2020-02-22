أهداف مباراة يوفنتوس وسبال في الدوري الإيطالي وتألق كريستيانو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

عزز فريق يوفنتوس موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل الفوز على ملعب مضيفه سبال 2 /1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

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وحصد يوفنتوس ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده في الصدارة إلى 60 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه لاتسيو صاحب المركز الثاني والذي يلتقي مضيفه جنوه غدا الأحد ، فيما يتفوق يوفنتوس بفارق ست نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث والذي يواجه ضيفه سامبدوريا غدا.

وتقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 39 ليسجل افضل احتفال ممكن بمباراته رقم 1000 في مسيرته الاحترافية.

وأضاف الويلزي ارون رامسي الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 60 ثم رد اندريا بيتانيا بهدف لسبال من ضربة جزاء في الدقيقة 69.