جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على الليستر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020 حقق نادي مانسشتر سيتي فوزا هاما خارج ارضه علي حساب نظيره نادي ليستر سيتي بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر.

Advertisements وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث نجح اللاعب الدولي البرازيلي جيسوس لاعب نادي مانشستر سيتي في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80 بعد أن شارك بديلا من أجويرو الذي أهدر ركلة جزاء وبهذه النتيجة يستمر نادي مانسشتر سيتي في المركز المركز بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية بينما ظل نادي ليستر في المركز الثالث. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد المباراة: 1- جيمي فاردي يتصدر الترتيب برصيد 17 هدفا 2- سيرجيو أجويرو 16 هدفا 3- داني إنجز 15 هدفا 4- بيير إيمريك أوباميانج 15 هدفا 5- ماركوس راشفورد 14 هدفا 6- محمد صلاح 14 هدفا 7- تامي ابراهام 13 هدف 8- ساديو ماني 12 هدفا. 9- تيمو بوكي 11 هدفا 10- هاري كين 11 هدفا

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