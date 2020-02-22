عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على ليفانتي، مساء اليوم، في مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2019/2020.



المباراة تقام على ملعب سيوداد دي فالنسيا معقل ليفانتي، ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين من الليجا، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكشف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل اللوس بلانكوس الرسمي، والذي شهد تواجد إيدين هازارد كأساسي للمرة الثانية على التوالي، بعد تعافيه من الإصابة، كما عاد صانع الألعاب فرانشيسكو إيسكو، بعدما غاب عن مباراة سيلتا فيجو الماضية.

تشكيل ريال مدريد أمام ليفانتي

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حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

خط الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، كارفاخال.

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، إيسكو.

خط الهجوم: كريم بنزيما، هازارد.

بدلاء ريال مدريد أمام ليفانتي اليوم أريولا - ميليتاو - فالفيردي - خاميس - لوكاس فاسكيز - ميندي - فينيسيوس جونيور.