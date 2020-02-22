الهلال يحسم الديربي بهدف قاتل على الاتحاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

إبراهيم سعد

حقق فريق الهلال السعودي فوزا صعبا بهدف على نظيره الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب جامعة الملك آل سعود.

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سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب إدوارد لصالح الزعيم، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، حتى يواصل المد الأزرق تصدره للدوري السعودي ويستمر بأدائه القوي.

بهذا الفوز يرفع الهلال رصيده للنقطة ٤٤ بفارق ثلاث نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه على البطولة هذا الموسم، بينما تتجمد نقاط الاتحاد عند ١٩ نقطة بالمركز. الثالث عشر.

ويستعد الهلال لملاقاة نظيره التعاون مساء الخميس المقبل، في السادسة إلا ربع مساء، من أجل مواصلة الانتصارات ومحاولة اقتناص اللقب المفضل له ولجماهيره، في ظل تقديم الفريق نتائج جيدة بالآونة الأخيرة.