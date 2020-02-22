شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الخطيب أخطأ في التعاقد مع كهربا واسألوا الحضرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن محمود الخطيب رئيس الأهلى أخطأ بالتعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" بعد هروبه من القلعة البيضاء.
أضاف مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية:" الخطيب أخطأ بالتعاقد مع كهربا رغم هروبه من الزمالك والأهلي منع الحضري من دخول النادي وبعد ذلك وافق على التعاقد مع كهربا".
تابع رئيس الزمالك: "فايلر أخطأ بالدفع بـ كهربا، ومشاركته في النهاية جاءت لمصلحة الزمالك".
ويرى مرتضى منصور "وليد سليمان أول من بدأ الاعتداء بالضرب عقب أحداث السوبر ويجب أن يُعاقب".
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