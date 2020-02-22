شكرا لقرائتكم الشيشيني: الزمالك أثبت أنه ليس صيدا سهلا وإسقاط الترجي دليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن القلعة البيضاء أثبتت أن الفريق ليس صيداً سهلاً للمنافسين سواء في السوبر الإفريقي أمام الترجي أو السوبر المصري امام الأهلي.

أضاف سامي الشيشيني خلال تصريحات ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية أن الفريق درس جيداً الترجي وكان لقب السوبر الإفريقي نتائج ذلك واستمر اللاعبين في تركيزهم بشدة وتوج الفريق بفوز غالي على حساب الأهلي في السوبر المصري.

تابع سامي الشيشيني ان الفوز على بطل أفريقيا مرتين "الترجي التونسي" أمر غاية في القوة وإيجابي في مسيرة الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال ان مرتضى منصور قرر المساواة بين اللاعبين والأجهزة الفنية والبدنية وأيضًا العمال ساعد في فرض روح الجماعة بين الكل داخل صفوف الفريق حتى اللاعبين الذين لم يشاركون في المباريات وهو ما فرض الروح الحلوة بين الجميع.

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وتحدث الشيشني عن أن صعوبة اللعب أمام الأهلي تتمثل في تألق القلعة الحمراء بالدوري الممتاز خلال المباريات الماضية وعدم تلقيه أي خسارة خلال مشوار البطولة المحلية.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري أثر فوزه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي .

وينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك بعد غداً الأثنين فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بينما سيلتقي الزمالك ضد الأهلي ثم الترجي التونسي في نفس الفترة بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.