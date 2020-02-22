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شكرا لقرائتكم عبد الواحد السيد ساخرا: معقولة بقالى يومين من غير بطولة الحرمان وحش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل داعب عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق جمهور الفريق الأبيض عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" قائلا:" ياااااه معقوله بقالي يومين كدا قاعد من غير بطوله الحرمان وحش فعلا"
وتوج فريق الزمالك ببطولتين في أقل من أسبوع وهما السوبر الأفريقي بالفوز على الترجى التونسى ثم لقب السوبر المحلى بالفوز على الأهلى بركلات الترجيح في الإمارات.
ينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بينما ينتظر الزمالك نظيره الأهلى ومباراتى الترجى التونسى في دورى أبطال أفريقيا.
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