شكرا لقرائتكم بشير التابعى: ما حدث بين كهربا وطارق حامد "نرفزة ملعب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق بشير التابعى مدافع الزمالك الأسبق على الاشتباكات التي دارت بين محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى ولاعبى الفريق الأبيض في مقدمتهم طارق حامد خلال مباراة السوبر المصرى بالإمارات والذى توج به الفريق الأبيض.

قال بشير التابعى في تصريحات لـ"سوبركورة" :" ما حدث بين كهربا وطارق حامد نرفزة ملعب طبيعية".

انتهى اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، والتى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح.

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ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.

ينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.