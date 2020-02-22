شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن معاقبة شيكابالا وعبد الله جمعة بسبب أحداث السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدراة نادى الزمالك إنه سيعاقب ثنائى الفريق الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة بسبب ما بدر منهم في مباراة السوبر المحلى الذى توج به الفريق الأبيض بركلات الترجيح.

أضاف مرتضى منصور في تصرحات تلفزيونية : سنعاقب شيكابالا وعبد الله جمعة بكل تأكيد ما حدث في الإمارات مرفوض شكلا وموضوعا والثنائي أخطأ بالذهاب لجمهور الأهلي عقب المباراة وعدم الاحتفال مع جماهير الزمالك ".

كشف رئيس نادي الزمالك حديثه مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض قبل لقاء السوبر أمام الأهلي، مطالبا إياه بعدم الدفع بـ محمود عبد الرازق "شيكابالا".

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وأضاف "يجب أن يتم معاقبة كل من ارتكب أي أخطاء في الإمارات العدل يجب أن يُطبق على الجميع".

وعاد مرتضى للحديث عما دار مع كارتيرون قبل السوبر، قائلا: "أخبرت كارتيرون بعدم الدفع بـ شيكابالا أمام الأهلي في السوبر وشيكابالا لاعب رائع ولكنه يتعرض لسباب متواصل من جماهير الأهلي بمجرد مشاركته في أي مباراة، مما يجعله يفقد أعصابه. ولذلك طلب من كارتيرون عدم الدفع به".