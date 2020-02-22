شكرا لقرائتكم التفاصيل الكاملة لجلسة رينيه فايلر مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع اللاعبين جلسة مطولة اليوم قبل انطلاق التدريبات الاستعدادية لمباراة القمة التي ستجمعه بالزمالك في الدوري المصري الممتاز بعد غد الأثنين.

وخاض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعداداً لمباراة الزمالك في الدوري المصري الممتاز والمقرر ان يستضيفها ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

وأثنى المدير الفني السويسري على أداء لاعبيه في المباراة الماضية ضد الزمالك وقال أن المستوى العام كان جيداً وأن اللاعبين عابهم فقط انهاء الهجمات خاصة فيما يتعلق بالفرص التي لاحت أمامهم في المواجهة الماضية.

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وأوضح فايلر أنه لا يحمل مسئولية الهزيمة مطالباً الجميع بضرورة التركيز للرد على المباراة القادمة للثأر من الخسارة التي تلقاها الفريق في السوبر المصري.

وأثنى المدير الفني على أداء الحارس محمد الشناوي في المباراة وقال: "كنت على قدر المسئولية ولا يمكن تحميلك مسئولية الخسارة خاصة وانك تحركت مع الكرات بشكل جيد خلال ضربات الجزاء.

وحفز فايلر اللاعبين مطالبهم بنسيان احداث المباراة وضرورة حسم اللقاءات مبكراً قائلاً: لدي ثقة في أي لاعب سيشارك بغض النظر عن الإيقافات التي قد تنال من بعض اللاعبين بسبب الأحداث التي شهدت المباراة الماضية.

وخسر الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما في الامارات في السوبر المصري بركلات الجزاء بنتيجة 4 / 3 في المواجهة التي شهدت أحداثاً مؤسفة بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة.