شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: انتبهوا لتجار الفتن.. جماهير القطبين أذكى وأوعى من ذلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي في السوبر المصري وما تبعها من تراشق بين الجماهير على كافة المستويات.

وكتب أحمد مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصير "تويتر": "انتبهوا لتجار الفتن لم يستطيعوا في السياسة والاقتصاد ولم ولن يستطيعوا في الرياضة جمهور #الزمالك و #الاهلي هم ابناء #مصر وأذكى من ان يتم استخدامهم سيهزم الاهلي وسيهزم الزمالك انها الرياضة وليكن المكسب الحقيقي هو تقبلنا واحترامنا للمنافسة الشريفة مبروك للزمالك وهاردلك للأهلي".



أحمد مرتضى

وخسر الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما في الامارات في السوبر المصري بركلات الجزاء بنتيجة 4 / 3 في المواجهة التي شهدت أحداثاً مؤسفة بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة.