- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: انتبهوا لتجار الفتن.. جماهير القطبين أذكى وأوعى من ذلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي في السوبر المصري وما تبعها من تراشق بين الجماهير على كافة المستويات.
وكتب أحمد مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصير "تويتر": "انتبهوا لتجار الفتن لم يستطيعوا في السياسة والاقتصاد ولم ولن يستطيعوا في الرياضة جمهور #الزمالك و #الاهلي هم ابناء #مصر وأذكى من ان يتم استخدامهم سيهزم الاهلي وسيهزم الزمالك انها الرياضة وليكن المكسب الحقيقي هو تقبلنا واحترامنا للمنافسة الشريفة مبروك للزمالك وهاردلك للأهلي".
أحمد مرتضى
وخسر الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما في الامارات في السوبر المصري بركلات الجزاء بنتيجة 4 / 3 في المواجهة التي شهدت أحداثاً مؤسفة بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مرتضى: انتبهوا لتجار الفتن.. جماهير القطبين أذكى وأوعى من ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.