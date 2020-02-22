شكرا لقرائتكم حسام عاشور كلمة السر فى غلق مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد فايلر لمسئولي الأهلي رغبته في فرض السرية على تدريبات النادي الأهلي بسبب حسام عاشور، لعدم تعرضه للهجوم من جماهير وأعضاء النادي الأهلي خلال التدريبات خاصة بعدما قام بمعانقة شيكابالا عقب المباراة رغم المشاجرات بين اللاعبين عقب المباراة.
وتعرض لاعبو الأهلي للانتقادات من جانب الجماهير في الفترة الأخيرة ليستقر فايلر على فرض السرية على التدريبات للحفاظ على تركيز اللاعبين في الفترة المقبلة نظرًا لأهميتها.
ويواجه الأهلي نظيره نادي الزمالك يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن يواجه صن داونز يوم السبت على استاد القاهرة، وسط حضور 30 ألف مشجع، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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