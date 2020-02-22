شكرا لقرائتكم بوني "محبط".. وحزين بسبب إضاعة الفرصة و"الجزائية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى الإيفواري ويلفرد بوني مهاجم اتحاد جدة إحباطه بعدما أهدر فرصة محققة للتسجيل في مرمى الهلال قبل أن يتسبب بركلة جزاء متأخرة على فريقه قادت الهلال إلى الفوز.

وسجل كارلوس إدواردو هدفاً في الوقت بدل الضائع من المباراة ليقود فريقه إلى النقطة 44 في صدارة الترتيب وبفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

وقال بوني في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: أنا محبط، لم نكن نستحق الخسارة، على صعيد شخصي أنا حزين لأنني أهدرت فرصة محققة أمام مرمى الهلال وتسببت بركلة الجزاء التي أحرز منها الهلال هدفه الثاني.

وأتبع: لم يكن الحظ معنا في المباراة، لعبنا مباراة قوية وحصلت لنا بعض الفرص لم نستطع ترجمتها إلى أهداف، وإضافة إلى ذلك ألغى لنا الحكم هدفاً بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.