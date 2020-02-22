شكرا لقرائتكم رونالدو يسجل في 11 مباراة متتالية ويعادل رقماً قياسياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عادل كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، رقما قياسيا بالتسجيل في 11 مباراة متتالية بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، عندما هز شباك مستضيفه سبال يوم السبت في مباراته الاحترافية رقم 1000 مع على مستوى الأندية والمنتخب.

وافتتح المهاجم البرتغالي التسجيل في الدقيقة 39، ليتقاسم الرقم القياسي مع فابيو كوالياريلا، الذي حققه في الموسم الماضي، وغابرييل باتيستوتا الذي فعله مع فيورنتينا في 1994.