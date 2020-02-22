العين والشارقة يكملان عقد نصف نهائي كأس الامارات

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أكمل العين والشارقة عقد نصف نهائي كأس الامارات لكرة القدم، بفوز الاول على الوصل 6-5 والثاني على الاتحاد كلباء 2-صفر السبت في ختام ربع النهائي.

وفي نصف النهائي يلعب العين مع الشارقة، والظفرة مع بني ياس بعد فوزهما على الجزيرة 2-1 بعد التمديد وشباب الأهلي حامل اللقب 1-صفر على التوالي الخميس.

وشهدت المباراة الاولى تقلبات مجنونة في النتيجة وتسجيل 11 هدفا واحتساب 4 ركلات جزاء، قبل ان تكون كلمة الفصل للعين بفضل رباعية التوغولي كودجو لابا (4 و37 من ركلة جزاء و73 و85 من ركلة جزاء)، وثنائية البرازيلي كايو كانيدو (60 و67).

وسجل اهداف الوصل البرازيلي ويلتون سواريز (9) والغاني جورج دووينغ (45 و66) والبرازيلي فابيو ليما (55 و90+6 من ركلتي جزاء).

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واكمل الوصل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 83 بعد طرد دووينغ.

وقال البرتغالي بيدرو ايمانويل مدرب العين "تسجيل 11 هدفا في مباراة واحدة امر جيد للمشجعين، لكنه ليس كذلك للمدربين".

وتابع "بغض النظر عن دخول مرمانا 5 اهداف حققنا هدفنا من المباراة، وهو التأهل الى نصف النهائي رغم الغيابات التي نعاني منها".

وفي المباراة الثانية، تخطى الشارقة صاحب ثمانية القاب في المسابقة والطامح الى معادلة رقم شباب الأهلي القياسي (9 القاب)، الاتحاد كلباء بهدفين نظيفين سجلهما ماجد سرور(60) وعلي الضنحاني (63).