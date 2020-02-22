الأهلي يدرس تقديم شكوي ضد الزمالك لاتحاد الكرة

يرغب مسؤلوا القلعة الحمراء في تقديم شكوى ضد بعض لاعبى الزمالك لاتحاد الكرة، بسبب قيامهم بتوجيه الإساءة والألفاظ الخارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير، والتي اقيمت بالأمس وفاز بها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية 4 أهداف مقابل 3، حيث ان الأهلي وجد ان لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب انتهاء المباراة.

ويري الأهلي ان المسؤول عن الفوضي التي حدثت هم عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق، حيث يري المسؤولين باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبي الأهلي.

الجدير بالذكر أن الفريق قد بدأ ظهر الغد تدريباته للاستعداد للقاء الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل في الدوري، والتي تأتى بعد أيام قليلة من مواجهة السوبر المحلى، والذي تقرر ان يكون مران استشفائى للاعبين الذين شاركوا فى لقاء الخميس.