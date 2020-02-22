شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لعب القمة يوم الاثنين جنون.. والأهلى يفوز دائما بالحكام المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، وزير الشباب والرياضة بالجلوس مع لاعبي الأهلي والزمالك ولفت نظرهم حتى لا تتكر "مهزلة" أحداث السوبر"، وذلك قبل خوص مباراة القمة في الدورى.

وأضاف "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن لاعبو الفريقين يعانون من إجهاد كبير للغاية منذ بداية شهر فبراير الجاري، قائلاً: "لن ألعب المباراة، وإذا أصرت اللجنة على لعبها الاثنين المقبل يبقى جنون".

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وتابع مرتضى منصور،، أنه من مصلحة الزمالك أن يلعب مباراة الأهلي في الدوري، خاصة وأن كل المواجهات مع الأهلي بحكام أجانب يفوز الزمالك، كما أن الفريق فيه الكثير من المشكلات كإصابات اللاعبين، مؤكداً أنه لا يتحمل مسؤولية ما يمكن أن يحدث إذا أقيمت هذه المباراة في موعدها، بسبب حالة الاحتقان الموجودة بين جماهير الفريقين، كما أن بعض ما يُسمى بـ"التحفيل" هو سبب في إشعال الفتنة بين الجماهير.

وقال رئيس نادي الزمالك، إن حسين الشحات لاعب الأهلي ارتكب نفس ما فعله شيكابالا، ومن قبل محمد بركات فعلها في إحدى مباريات الفريقين وبالتحديد في مباراة 3_3 الشهيرة، مشيرا إلى أن الأهلي يفوز دائما بالحكام المصريين - على حد قوله، كما أن حسام عاشور ورمضان صبحى كانا يغنون مع جماهير الأهلى في أكثر من فيديو يتضمن سب واضح لنادي الزمالك وجماهيره، كما أن سيد عبد الحفيظ نفسه مدير الكرة بالنادي الأهلي تهكم في أكثر من تصريح على نادي الزمالك، وكل هذا غير مقبول بالمرة، وإذا تم تطبيق العدل، فسيتم معاقبة هؤلاء بالإضافة إلى لاعب الزمالك المُعاقبين.