شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس لـ"سوبر كورة": كهربا وصمة عار على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق محمود عبد المنعم "كهربا" جناح القلعة الحمراء بعد الأحداث المؤسفة التي شهدها لقاء السوبر المحلى الذى جمع بين الأهلى والزمالك على ستاد محمد بن زايد بالإمارات وتوج به الفريق الأبيض.

وهاجم مصطفى يونس في تصريحات لـ"سوبركورة" كهربا ووصفه بوصمة عار على النادى الأهلى موضحا أن "الفولت" هو السبب في المشاحنات النى حدثت بين لاعبى الأهلى والزمالك مشيرا إلى أن كهربا استفز لاعبى الزمالك بمجرد نزوله إلى المباراة الأمر الذى تسبب في انقلاب الأمور رأسا على عقب.

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شهدت مباراة السوبر المصرى أحداث شغب وخروجاً عن النص بين اللاعبين عقب انتهاء اللقاء بفوز الزمالك باللقب، ودخول أكثر من لاعب فى اشتباكات بالأيدى.

ومن المقرر أن يسلم الزناتى تقريره للرد على الأنباء القوية عن عدم ذكر الزناتى فى تقريره وقائع الشغب التى حدثت فى المباراة بداعى انشغاله بمراسم التتويج بالسوبر.

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، والتى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.