تعرف على الليتوانى ماسيكا حكم مباراة قمة الدورى بين الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد جيديميناس ماسيكا الحكم الليتواني الذي أسندت إليه إدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها فى السابعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على استاد القاهرة، من حكام النخبة، وأصبح حكمًا دوليًا عام 2008.
جيديميناس ماسيكا صاحب الـ 42 عامًا، حيث إنه مواليد 24 مارس 1978، أدار الخميس الماضى إحدى مباريات كأس الاتحاد الأوروبي التي جمعت بين فريقي فولفسبورج الألماني ومالمو السويدي، وتعد أبرز معلومات الحكم الليتوانى كالتالى..
- لعب 245 مباراة ما بين محلية وأوروبية وعربية
- أشهر 949 إنذارًا
- أشهر البطاقة الحمراء 63 مرة منهم 27 بإشهاره البطاقة الحمراء مباشرة، و36 مرة لإشهاره بطاقتين صفراوين
- احتسب 66 ركلة جزاء
- ظهر فى دوري أبطال أوروبا خلال ثلاث مباريات، و30 مباراة في الدوري الأوروبي
- أدار ةمباراة في الدوري السعودي
- أدار نهائي كأس ليتوانيا 2019
- أدار 6 مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أوروبا
- لم يشارك في كأس العالم، أو كأس الأمم الأوروبية
ويضم طاقم تحكيم مباراة القمة كلاً من..
جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة
فيتوتاس سميكوس .. مساعد أول
كاسلوسكاس .. مساعد ثان
دوناتاس رامساس .. حكم رابع
وكان مسئولو اتحاد الكرة عقدوا جلسات ودية خلال تواجدهم فى الإمارات، عقب مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأهلى والزمالك وفاز بلقبها الأخير، لمتابعة ما حدث خلال مباراة السوبر من خروج عن النص من اللاعبين.
واتفق مسئولو الجبلاية على إقامة قمة الأهلى والزمالك ورفض تأجيليها، خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة ورغبتهم فى انتظام المسابقة، لأن التأجيل سيدخل بالدورى فى مأزق بسبب الارتباطات الكثيرة هذا الموسم، سواء للأندية فى البطولة الأفريقية والبطولة العربية، إلى جانب ارتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020، ورغبة اتحاد الكرة فى إنهاء المسابقة قبل يوليو.
ومازال الزمالك رافضاً فكرة خوض المباراة، وإن كان مسئولو القلعة البيضاء قد اتفقوا على أنهم سيلعبون المباراة بالصف الثانى حال إصرار اتحاد الكرة على إقامتها فى موعدها.
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