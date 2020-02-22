شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الليتوانى ماسيكا حكم مباراة قمة الدورى بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد جيديميناس ماسيكا الحكم الليتواني الذي أسندت إليه إدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها فى السابعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على استاد القاهرة، من حكام النخبة، وأصبح حكمًا دوليًا عام 2008.

جيديميناس ماسيكا صاحب الـ 42 عامًا، حيث إنه مواليد 24 مارس 1978، أدار الخميس الماضى إحدى مباريات كأس الاتحاد الأوروبي التي جمعت بين فريقي فولفسبورج الألماني ومالمو السويدي، وتعد أبرز معلومات الحكم الليتوانى كالتالى..

- لعب 245 مباراة ما بين محلية وأوروبية وعربية

- أشهر 949 إنذارًا

- أشهر البطاقة الحمراء 63 مرة منهم 27 بإشهاره البطاقة الحمراء مباشرة، و36 مرة لإشهاره بطاقتين صفراوين

- احتسب 66 ركلة جزاء

- ظهر فى دوري أبطال أوروبا خلال ثلاث مباريات، و30 مباراة في الدوري الأوروبي

- أدار ةمباراة في الدوري السعودي

- أدار نهائي كأس ليتوانيا 2019

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- أدار 6 مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أوروبا

- لم يشارك في كأس العالم، أو كأس الأمم الأوروبية