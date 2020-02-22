شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن معاقبة شيكابالا وعبد الله جمعة بسبب أحداث السوبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لا يجوز أن يخلع لاعبو الأهلى ميداليات المركز الثانى بعد تتويج الزمالك ببطولة السوبر المصرى بالإمارات، فى المباراة التى فاز بها الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح، خاصة وأنه لم يسلم للاعبين الميداليات بنفسه، وإنما كان هناك وزراء محترمين هم من يسلمونهم الميداليات، وكان لابد من احترامهم على الأقل من أجل صورة مصر أمام العالم وفي هذا البلد المحترم.

وأضاف رئيس نادى الزمالك، خلال لقاءه مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" الذى يذاع على قناة صدى البلد، أنه طلب من كارتيرون ألا يدفع بشيكابالا فى المباراة، لأن جماهير الأهلي ستوجه له الإهانات بشكل مستمر، ومن الممكن أن يخرج عن شعوره ولا يؤدى بشكل جيد فى المباراة، متابعا: كان هناك استجابة من مدرب الفريق، ولا يجوز أن يطعن أحد فى عرض أو لون أو عرق اى شخص"، مشيرا إلى أن شيكابالا وعبد الله جمعة أخطآ لأنهما توجها إلى جماهير الأهلي.

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وقال "منصور"، إنه نبه على جميع اللاعبين عدم التوجه إلى جماهير الأهلي قبل المباراة، لأنه رجل دولة ولأن جماهير الأهلى، جماهير مصرية، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال استفزازهم، مؤكدا أنه سيتم معاقبة ثنائى الزمالك عبد الله جمعة وشيكابالا.