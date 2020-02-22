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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 22 / 2 / 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة : حسام عاشور: الأهلى هيرد على إساءات الزمالك فى الملعب.. وهذا سبب حضن شيكابالا وجه حسام عاشور، قائد النادى الأهلى، رسالة لجماهير ناديه عبر إنستجرام عقب خسارة كأس السوبر المحلى أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى، وكشف عاشور أسرار احتضانه لشيكابالا قائد الزمالك رغم التصرفات السيئة التى قام بها خلال المباراة. الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر أعد مسئولو النادى الأهلى خلال الفترة الماضية جميع المستندات التى تؤكد أحداث الشغب التى أقدم عليها لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والإدارى للأبيض عقب مباراة السوبر، التى جمعت الفريقين مساء أمس الأول الخميس، باستاد محمد بن زايد بأبو ظبى والتى حسمها الأبيض لصالحه بالفوز 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية. حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي على حضور مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش لتحفيز اللاعبين والشد من أزرهم بعد الخسارة من الزمالك أمس الأول، الخميس، فى السوبر المحلى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3 خلال اللقاء الذى جمعهما بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي. Advertisements الغموض يُحيط بموقف رمضان صبحي من المشاركة أمام الزمالك في الدوري يواجه رمضان صبحي لاعب الأهلي شبح استمرار الغياب عن مباراة الزمالك المقرر لها الأثنين المقبل في الدوري الممتاز حال إقامة هذه المباراة وعدم تأجيلها حسب رغبة نادي الزمالك ، فرغم أن رمضان صبحي بات جاهزاً للمشاركة في المباريات من الناحية الطبية إلا أن مشاركة اللاعب في المباريات مازالت تحتاج قرار الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر الذى فضّل عدم الدفع باللاعب في مباراة الأمس أمام الزمالك بالسوبر المحلي الذى فاز به الزمالك بركلات الجزاء لعدم جاهزية اللاعب فنياً بشكل سليم 100 %. الخطيب يدعم لاعبي الأهلي فى التتش بعد خسارة السوبر

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