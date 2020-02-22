شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام يطالبون جمال الغندور بحل أزمة البدلات مع اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد كبير من الحكام الدوليين، جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالتدخل في الأزمة القائمة حاليا بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المتأخرة، حيث يرفض اتحاد الكرة صرف قيمة البدلات الجديدة التي وضعها سمير عثمان رئيس اللجنة السابق، ويتمسك بصرف البدلات القديمة وهو ما يعترض عليه الحكام.

وتنص اللائحة المالية القديمة علي منح حكام الساحة 3 آلاف جنيه عن المباراة الواحدة ، و 2250 جنيه للمساعد ، بينما تنص اللائحة الجديدة علي حصول حكم الساحة علي 5 آلاف جنيه والمساعد علي 3 الاف جنيه ، ورفض مسئولو اتحاد الكرة صرف بدلات الحكام علي اللائحة الجديدة .

يذكر أن حكام الدوري لم يصرفوا اي مستحقات أو بدلات عن الموسم الحالي ومن المفترض صرف اول جزء من مستحقاتهم خلال الايام المقبلة وهو ما فجر الازمة خلال الوقت الحالي ، واجري عدد من الحكام الكبار في الدوري عدة اتصالات بجمال الغندور رئيس اللجنة لحل المشكلتين المتواجد حالياً خارج مصر.

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وكشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن جمال الغندور هو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحالى ولا نية لتغييره كما يتردد، وأن الحديث عن استقدام سمير عثمان لرئاسة اللجنة لا أساس له من الصحة، وقال الجناينى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "الغندور مستمر فى رئاسة لجنة الحكام، وما تردد حول تغييره شائعات لا أساس لها من الصحة".

وكانت أنباء قد ترددت حول تفكير اتحاد الكرة فى إقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام، بسبب ارتباطه بتحليل الدورى السعودى لإحدى الفضائيات السعودية وسفره المستمر خارج مصر، وذهبت هذه الأنباء إلى أن اتحاد الكرة يدرس تعيين سمير عثمان بدلاً من الغندور، وهو الاتجاه الذى يقوده اثنان من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، حسبما ذهبت هذه التقارير، قبل أن يؤكد الجناينى أن هذه الأنباء غير صحيحة وأن الغندور مُستمر فى عمله.