حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 2 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، رسميا الليتواني ماسيكا حكمًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك رسميا .. الليتواني ماسيكا حكمًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك اتحاد الكرة يخطر الأهلى والزمالك رسميا بملعب مباراتهما أمام صن داونز والترجى رسميا.. المنتخب الأولمبى يواجه الأرجنتين 29 مارس بالإمارات سوبر كورة يكشف دور "آدم" فى مكايدة شيكابالا لجماهير الأهلى بالسوبر الخطيب يدعم لاعبي الأهلي فى التتش بعد خسارة السوبر Advertisements فيديو .. حماس عاشور و إجتماع الجهاز الفني أبرز مشاهد مران الأهلى أشعة لـ حازم إمام وعبد الشافى فى الزمالك بسبب إصابات السوبر الخليج 365 ينشر حيثيات حكم تغريم الإسماعيلى 20 مليون جنيه فى قضية إبراهيم حسن هداية ملاك تتأهل الى أولمبياد طوكيو 2020 في التايكوندو

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