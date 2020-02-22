شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك تتأهل الى أولمبياد طوكيو 2020 في التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت هداية ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، في حجز بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على منافستها الكينية خلال نصف نهائي التصفيات الأفريقية المؤهلة للأوليمبياد، والتي تستضيف فعالياتها المغرب حتى، غد الأحد.

فازت هداية على بطلة كينيا بنتيجة كبيرة ورغم سهولة المنافسة وفارق الخبرة الكبير إلا أنه كانت هناك مخاوف من حدوث مفاجآت في ظل مشاركة هداية ملاك ولم يكتمل شفاؤها من الإصابة التي تعرضت لها في معسكر إسبانيا مؤخرًا.

وأعربت هداية عن سعادتها بالتأهل للأوليمبياد ووعدت ببذل قصارى جهدها لتحقيق حلم الميدالية الثانية.

وأوضحت أن تأهلها إلى أوليمبياد ريو دي جانيرو من التصنيف العالمي ساهم في عدم خوضها التصفيات الأولية في الأوليمبياد وتجنب مواجهة اللاعبات الكبيرات في الأدوار الأولى، عكس هذه المرة التي ستكون مهمتها أصعب، خاصة أنها ستشارك للمرة الأولى في وزن جديد لم تشارك به من قبل في الأوليمبياد.

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شهدت إجراءات الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو، التى تعقد الآن بمقر الاتحاد، حضور هداية ملاك لاعبة المنتخب والبطلة الأولمبية.

ويعقد اتحاد التايكوندو جمعية عمومية لمناقشة الميزانية والحساب الختامى وخطة النشاط المحلى والدولى عن الموسم السابق والمقبل، والتعرف على الأزمات التى تواجه الأندية والهيئات أعضاء الجمعية العمومية.

وياتى حضور هداية ملاك لتسلم وسام الرياضة، الذى حصلت عليه من رئاسة الجمهورية، بعد مشاركتها فى دورة الألعاب الأفريقية، التى توجت خلالها بالميدالية الذهبية.

يذكر أن هداية ملاك توجت بالميدالية البرونزية فى دورة الألعاب الأولمبية التى اقيمت بالبرازيل 2016 بمدينة ريودى جانيرو.