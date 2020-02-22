شكرا لقرائتكم خبر عن بشير التابعى لـ"سوبر كورة": شيكابالا من حقه يسب جماهير الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع بشير التابعى مدافع الزمالك الأسبق عن تصرف محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأبيض الذى بدر منه في مباراة السوبر التي جمعت فريقى الأهلى والزمالك بدولة الإمارات والذى توج به الأبيض بركلات الترجيح.

قال بشير التابعى في تصريحات لـ"سوبركورة" إن شيكالا لديه حقا في الرد على إساءة جماهير النادى الأهلى قائلا :" شيكابالا معاه حق في سب جمهور الأهلى وشيكا مش ابن البطة السودا عشان يتشتم ويسكت".

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انتهى اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، والتى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح.

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ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.

ينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.