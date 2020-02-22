شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد سادس البحر المتوسط وأسبانيا البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حصل المنتخب الوطني لشباب كرة اليد علي المركز السادس في بطولة البحر المتوسط للشباب مواليد 2002 عقب خسارته من منتخب البحرين بضربات الجزاء الترجيحية بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 24/ 24 .

وصرح هاني الفخراني المدرب العام للمنتخب الوطني أن لاعبو المنتخب قدموا عرضا طيبا قدر إستطاعتهم أمام منتخب البحرين لكنه أضاع الفوز في رميات الجزاء الترجيحية بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل .

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وقال الفخراني أن بعثة المنتخب الوطني ستعود غدا الأحد للقاهرة بعد خوضها منافسات بطولة البحر المتوسط في نسختها السابعة عشرة .

وفاز المنتخب الأسباني بالبطولة بعد تغلبه علي مونتينيجرو في المباراة النهائية للبطولة 22/ 26 وحل منتخب كرواتيا ثالثا وصربيا في المركز الرابع والبحرين خامسا ومصر سادسا وتونس في المركز السابع بعد تغلبه علي منتخب رومانيا 19/20 في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن .

وحل منتخب اليونان مضيف البطولة في المركز التاسع يليه منتخب مقدونيا عاشرا ثم المغرب في المركز الحادي عشر وتركيا في المركز الثاني عشر والسعودية في المركز الثالث عشر .