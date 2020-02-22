النجوم لمصراوي: سنحصل على 20 مليون جنيه من الإسماعيلي بسبب إبراهيم حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أن فريقه سيحصل على 20 مليون جنيه من الإسماعيلي بعد أن صدر حكم المحكمة الدولية لصالحة بشأن حق الرعاية وإعادة البيع من انتقال إبراهيم حسن من الإسماعيلي للزمالك في الموسم الماضي.

وأشار الطويلة في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن المحكمة أصدرت أيضا قرارًا بتحمل الاسماعيلي كافة المصاريف الإدارية التي دفعها من جانب النجوم بشأن هذه القضية.

وتابع: "المحكمة الدولية غرمت الإسماعيلي واتحاد الكرة 40 ألف دولار كتكلفة للمحكمين بشأن هذه القضية فالطرف الخاسر يتحمل هذه التكاليف".

واختتم: "صممت على عودة حق النجوم بشأن هذا الأمر كنوع من الاحترافية وحث الجميع على التمسك بحقوق ناديه".