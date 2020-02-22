كريستيانو رونالدو يسجل اسمه في تاريخ الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، هدفه رقم 11 على التوالي خلال مشاركته مع الفريق بالدوري الإيطالي.

وتمكن رونالدو من إحراز هدفا خلال مواجهة يوفنتوس سبال مع حلول الدقيقة 39 بالجولة الـ 25 في الدوري الإيطالي.

وبهذ الهدف يصل رونالدو إلى الهدف رقم 11 في 11 مباراة متتالية في الدوري الايطالي ، ليعادل السلسلة التاريخية القياسية في المنافسة (11 باتستوتا و كوالياريلا).

ويأتي البرتغالي رونالدو في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 20 هدف وعلى بعد 6 أهداف من شيرو ايموبيلي لاعب لاتسيو.