الأهلي : جمهورنا في السوبر المحلي خير سفير للكرة المصرية

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر للحديث عن لقاء السوبر المحلي أمام الزمالك يوم الخميس الماضي.

وكتب الحساب الرسمي للأهلي: " جمهورنا اللاعب رقم 1.. لا يتأخر عن دعم الفريق في كافة المواعيد داخليًا وخارجيًا ملتزما بالروح

وأضاف:" جمهورنا تاج في مواجهة السوبر الأخير بأبوظبي كان خير سفير لمنظومة كرة القدم المصرية تشجيع وإلتزام ".



وكتب الحساب الرسمي للأهلي: " جمهورنا اللاعب رقم 1.. لا يتأخر عن دعم الفريق في كافة المواعيد داخليًا وخارجيًا ملتزما بالروح الرياضية ومبادئ نادينا العظيم".وأضاف:" جمهورنا تاج في مواجهة السوبر الأخير بأبوظبي كان خير سفير لمنظومة كرة القدم المصرية تشجيع وإلتزام ".

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