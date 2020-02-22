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كارلوس إدواردو يقود الهلال للفوز علي اتحاد جدة فى الدورى السعودى

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حقق فريق الهلال فوزا مهما على نظيره فريق إتحاد جدة بنتيجة هدف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على استاد جامعة الملك سعود

وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس للمحترفين.
أحرز هدف التقدم الوحيد للهلال السعودى كارلوس إدواردو فى الدقيقة ٩٣ من زمن اللقاء.
بهذة النتيجة يحتل نادى الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤٤ نقطة، في حين ياتي نادي اتحاد جدة في المركز الثالت عشر برصيد ١٩ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.
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