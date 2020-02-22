أحمد مرتضي منصور بعد شغب السوبر: انتبهوا لتجار الفتن

علق أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم السبت ،علي أحداث الشغب والمناوشات التي حدثت في السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك الخميس الماضي.

وقال أحمد مرتضي في تغريدة له منذ قليل علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "انتبهوا لتجار الفتن لم يستطيعوا في السياسة والاقتصاد ولم ولن يستطيعوا في

وكانت قد أثارت أحداث الشغب بمباراة الأهلي والزمالك الماضية حالة هياج علي مواقع االتواصل الإجتماعي لما صدر من أفعال وظاقوال من قبل بعض اللاعبين خلال اللقاء وبعد إنتهائه، ومن المتوقع أن تصدر لجنة الإنضباط باتحاد الكرة اتخاذ قرارات حاسمة في الساعات القليلة المقبلة بشأن تلك الأحداث.



"انتبهوا لتجار الفتن لم يستطيعوا في السياسة والاقتصاد ولم ولن يستطيعوا في الرياضة جمهور الزمالك و الأهلي هم ابناء مصر وأذكى من ان يتم استخدامهم سيهزم الاهلي و سيهزم الزمالك أنها الرياضة وليكن المكسب الحقيقي هو تقبلنا واحترامنا للمنافسة الشريفة مبروك للزمالك وهاردلك للاهلي".وكانت قد أثارت أحداث الشغب بمباراة الأهلي والزمالك الماضية حالة هياج علي مواقع االتواصل الإجتماعي لما صدر من أفعال وظاقوال من قبل بعض اللاعبين خلال اللقاء وبعد إنتهائه، ومن المتوقع أن تصدر لجنة الإنضباط باتحاد الكرة اتخاذ قرارات حاسمة في الساعات القليلة المقبلة بشأن تلك الأحداث.

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